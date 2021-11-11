В Дербенте разработают проектно-сметную документацию духовного центра

Разработка проектно-сметной документации по строительству духовного центра в древнем Дербенте запланирована на 2022 год, сообщил мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

По его словам, в настоящее время заключен контракт на проведение международного конкурса по разработке проекта духовного центра.

"На данный момент заключен контракт на проведение международного конкурса по разработке концепции и проекта духовного центра. До конца года будут представлены концепции духовного центра, а в следующем году планируется разработка проектно-сметной документации", - сказал Пирмагомедов на совещании у главы Дагестана Сергея Меликова по комплексному развитию древнего города.

Уточняется, что в рамках госпрограммы Дагестана в 2021 году реализуются мероприятия по комплексному благоустройству 10 общественных пространств, установке пяти модульных котельных и ремонту 15 км тепловых сетей, строительству приюта для бездомных животных, капитальному ремонту и оснащению новым оборудованием четырех детских садов и восьми школ, строительству Дворца спорта, реконструкции Азербайджанского театра.