Столичный регион окажется в зоне осадков

Сегодня жителей столичного региона ждут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, пасмурное небо и до плюс 3 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода обусловится теплым сектором североатлантического циклона, поэтому сохранится пасмурное небо, пройдут кратковременные осадки в смешанной фазе в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, его скорость составит 4-9 м/с. В Москве сегодня плюс 1-3, в Подмосковье - минус 1 - плюс 4", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Минувшей ночью в столичном регионе прошел ледяной дождь, который зацепил окрестности Москвы по западному, северо-западному и северному секторам, - поведал синоптик, добавив: атмосферное давление в регионе будет падать и составит 748 мм рт ст.