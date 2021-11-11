Украине посоветовали открыть в Крыму свое консульство

Украине нужно не вводить антироссийские санкции, а по примеру Никарагуа открыть свое представительство в Крыму, - заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"К бредовым санкциям мы уже привыкли. Это контрпродуктивно. Пора уже киевским властям уяснить, что никакие санкции не способны напугать крымчан и затормозить развитие полуострова. Поэтому разумно уйти от политики санкций и в рамках развития российско-украинских отношений признать полуостров частью России и открыть свое представительство", - отметил Гемпель, передает РИА Новости.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции и против лиц, открывших диппредставительство центральноамериканского государства в Крыму. Как уточнил секретарь СНБО Алексей Данилов, в списке также фигурируют четверо граждан России.