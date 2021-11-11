Телевидение и интернет в России станут дороже – СМИ

В наступающем 2022 году цены на домашний интернет и платное телевидение в стране могут вырасти на 10%, - пишут "Известия" со ссылкой на исследование агентства TelecomDaily.

Поднять стоимость услуг планируют 78% респондентов, а 48% участников опроса не исключили рост на 10% и выше, - передает "АиФ".

Основные причины таких решений провайдеров - рост цен на оборудование, инфляция, а также изменения в законодательстве.

В то же время по сравнению с минувшими годами рост цен обещает быть не столь существенным – раньше тарифы ежегодно увеличивались на 12-15%, а теперь темпы их роста могут уменьшиться.