ЕСПЧ потребовал у Саакашвили прекратить голодовку

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить голодовку, отказав ему в переводе в гражданскую клинику, - написал в Facebook глава Минюста Грузии Рати Брегадзе.

"Суд не удовлетворил требование истца и вместо перевода в гражданскую клинику настоятельно призвал истца прекратить голодовку", - написал министр юстиции, отметив, что накануне соответствующее письменное уведомление от ЕСПЧ получило правительство Грузии, передает "АиФ".

Напомним, Михаила Саакашвили задержали 1 октября, в отношении экс-президента Грузии ранее было возбуждено 13 уголовных дел, по некоторым из которых он был заочно осужден.

Попав в тюрьму города Рустави, экс-глава страны объявил голодовку, сейчас он находится в тюремной больнице района Глдани в Тбилиси. При этом Саакашвили и его адвокаты настаивают, чтобы его отправили в частную клинику.