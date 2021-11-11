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В Карачаево-Черкесии нарастят темпы вакцинации

В Карачаево-Черкесии нарастят темпы вакцинации

Сложная эпидемиологическая ситуация в Карачаево-Черкесии (КЧР) требует увеличения темпов вакцинации от коронавирусной инфекции, в связи с чем в республике развернут дополнительные прививочные пункты, - сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"В республиканской столице появятся дополнительные пункты вакцинации на базе Карачаево-Черкесского эндокринологического диспансера и республиканского онкологического диспансера им. С.П. Бутова, а также мобильные пункты", - рассказали в министерстве, передает ТАСС.

Темпы распространения коронавирусной инфекции в регионе не снижаются, ухудшается течение заболевания у больных, сохраняется высокий уровень госпитализации, - отметил председатель правительства КЧР Мурат Аргунов.

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