Рядом с Алматы зафиксировали небольшое землетрясение

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение, эпицентр которого находился в 356 километрах на северо-восток от Алматы, - сообщает сайт Сейсмологической опытно-методической экспедиции.

"Эпицентр землетрясения расположен в 356 км на северо-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 3.6. Сведений об ощутимости нет", - говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

Подземные толчки отмечались сегодня в 06:32 по времени Алматы.