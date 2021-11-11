Гинцбург: в России будет лекарство, подавляющее коронавирус

Национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывает лекарство для подавления размножения коронавируса, но результат будет позже, чем препарат на основе антител, - рассказал директор предприятия Александр Гинцбург.

"Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты, которые сейчас существуют, не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии", - отметил Гинцбург, передает РИА Новости.

Ранее глава центра Гамалеи поведал, что его ученые разрабатывают препарат из антител для лечения заболевших коронавирусом, его клинические испытания начнутся в январе и завершатся в течение трех-четырех месяцев.