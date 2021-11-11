В Краснодаре появилось электротакси

Таксопарк из 10 электромобилей Jac начал работать в Краснодаре под управлением сервисной IT-платформы Electro.cars, активно развивающей электротранспорт и электрозарядную инфраструктуру в Краснодарском крае и городах России.

Ранее сообщалось, что в сентябре электротакси на базе машин Tesla Model 3 стартовало в большом Сочи вместе с запуском четырех быстрых электрозарядных станций. В Краснодаре также уже к концу года начнут работу пять быстрых электрозярядных станций, подключенных к платформе Electro.cars.

Платформа Electro.cars позволяет эффективно организовать работу коммерческого электропарка и одновременно дистанционно управлять электрозарядными станциями, включая круглосуточную поддержку пользователей и техническое обслуживание.