ЕС готовит санкции против "Аэрофлота" из-за кризиса на границе Беларуси - СМИ

Миграционный кризис, бушующий на белорусско-польской границе, может рикошетом ударить по крупнейшему российском авиаперевозчику - власти Евросоюза уже обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании "Аэрофлот" в рамках нового пакета ограничительных мер против Беларуси, - пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Также наряду с российской компанией санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines, - утверждает источник.

"Блок обсуждает введение санкций против авиаперевозчиков, в том числе российского "Аэрофлота" и Turkish Airlines в новом пакете (ограничительных мер против Беларуси", - заявил собеседник издания, передает РИА Новости.

ЕС может объявить о новых ограничениях совместно с США и Великобританией в начале следующего месяца.

В то же время известно, что лайнеры "Аэрофлота" не летают в страны, из которых традиционно идет поток беженцев: на Ближнем Востоке перевозчик работает лишь с Египтом, Израилем, Ираном и ОАЭ, - говорится в сообщении.