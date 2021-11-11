"Северный поток - 2" – оружие России?

Россия может попытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия против других стран, "как это было в прошлом", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В прошлом мы видели, как Россия использовала энергию в качестве оружия и политического инструмента. Мы внимательно следим за возможными признаками того, что такие усилия с ее стороны повторятся – как уже происходило в прошлом", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

В свою очередь Кулеба заявил, что Россия "уже использует газ как оружие" против других стран, отметив, что проект газопровода "Северный поток - 2" является проблемой не только для его страны, но и для всей Европы.