В Казахстане новый всплеск заболевания коронавирусом

В Казахстане отмечен новый небольшой всплеск числа заболевших коронавирусом –

за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 1 219 новых случаев заболевания, сообщил Минздрав.

Лидирует по числу заболевших Северо-Казахстанская область – здесь 155 новых пациентов. В Павлодарской области выявлено 138 инфицированных, на третьем месте Алматы – в мегаполисе 131 новый заболевший, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста новых пациентов в Нур-Султане - 127 человек, в Карагандинской области – 119,

в Костанайской области – 111.

За сутки от коронавируса скончались 33 казахстанца.

Всего в стране подтверждено 952 886 случаев коронавируса, на 11 ноября лечение продолжают получать 37 594 человек, в том числе в стационарах - 6 879 пациентов, на амбулаторном уровне – 30 715 пациентов.

В "красной" зоне находятся Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне - Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская область.

Все остальные регионы страны находятся в "зеленой" зоне.