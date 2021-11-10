Instagram тестирует новую полезную функцию

Instagram проверяет работу нового инструмента, задача которого - рекомендовать пользователю отдохнуть от просмотра ленты. Об этом глава соцсети Адам Моссери написал в Twitter.

По его словам, тестирование функции под названием Take a break началось на текущей неделе.

"Эта опция позволит вам получать в приложении напоминания о необходимости перерыва по истечении выбранного вами времени", - уточнил Моссери.

Если испытания пройдут успешно, то функция станет доступна в декабре, а пока ей могут пользоваться только некоторые пользователи.