Литовские власти никак не откажутся от идеи увеличения числа иностранных военнослужащих на территории Литвы. Они пытаются привлечь внимание к "военной угрозе с Востока" на всевозможных встречах и во время зарубежных визитов, пишет The Baltic Word.

Исходя из последних событий и заявлений, очевидно, что власти не желают обращать внимания на внутренние проблемы, в частности, сокращение населения, антипрививочное движение, кризис системы здравоохранения и тому подобное. Гораздо легче отвлечь внимание людей, изображая из себя героев, обеспечивающих безопасность страны.

4 ноября литовское правительство одобрило обновленную Стратегию национальной безопасности, ранее утвержденную Государственным советом обороны, который возглавляет президент страны. Стратегия была направлена на одобрение в парламент.

Документ предусматривает усиление боевой готовности литовских Вооруженных сил с акцентом на развитие наземных средств ведения войны с целью дальнейшего закрепления постоянного присутствия американских, немецких, британских и других союзников в Литве и в регионе в целом, а также укрепление военного сотрудничества с Польшей, Латвией и Эстонией.

Президент итанас Науседа, которому не удалось создать процветающую Литву, винит в своих провалах врагов, окруживших государство, убеждая иностранных лидеров в необходимости поддержки Литвы за счет новых военных контингентов, отправляемых в страну. 5 ноября на церемонии открытия сессии Балтийской ассамблеи Науседа в очередной раз подчеркнул, что ”нынешняя геополитическая ситуация требует решительных мер со стороны НАТО для противостоянию угроз, с которыми сталкивается регион. Обновленные оборонные планы и присутствие наших союзников будут способствовать урегулированию ситуации”.

25-26 октября командующий вооруженными силами Литы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис посетил Конференцию Военного комитета ЕС в Бельгии. ”Мы обсуждали дальнейшую адаптацию боевых групп Евросоюза. Очень важно научиться использовать то, что у нас уже есть, при этом дополняя задействованные группы. Я имею в виду человеческие ресурсы, средства связи, инфраструктуру, и конечно же, координацию усилий с НАТО. Всё это крайне важно с точки зрения обеспечения оборонной мощи Литвы и всего региона”, - сказал командующий Вооруженными силами страны.

Литовские политики готовы предоставить страну для любой военной деятельности, чтобы подтвердить свою преданность НАТО и его решениям. В октябре более 3000 литовских военнослужащих наряду с военными из еще 12 стран-членов альянса и государств-партнеров почти две недели тренировались на учебной базе в Пабраде, недалеко от Вильнюса. В военных маневрах ”Железный волк 2021” были задействованы более тысячи единиц военной техники, включая танки ”Леопард” и ”Абрамс”, боевые машины пехоты ”Мардер”, ”Стридсфордон 90” и VCI Pizarro, боевые бронированные машины ”Страйкер”, ”Фукс” и ”Боксер”, самоходные бронированные гаубицы PzH 2000, а также машины снабжения и инспекции. Неизвестно, во сколько миллионов евро обошлись учения литовским налогоплательщикам, и сколько еще миллионов понадобится, чтобы восстановить дороги и нивелировать урон, нанесенный окружающей среде.

По факту, гражданам страны плевать на иностранных военнослужащих до тех пор, пока те не требуют их денег, не руководят, безнаказанно не совершают преступлений и не представляют угрозу для местных. Жители страны хотят иметь возможность свободно передвигаться и находиться под защитой полиции, хотят, чтобы полки в магазинах не пустовали, рабочих мест хватало и были деньги на еду. Зачастую иностранные военные неуправляемы, а их число продолжает расти. Рано или поздно литовцы поймут, что больше не хозяева собственной страны, а всего лишь обслуживающий персонал.