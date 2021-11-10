Блинкен: Россия должна помочь Европе с энергетическим кризисом

Россия может и обязана помочь в урегулировании энергетического кризиса в Европе, сказал глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Американскому дипломату задали вопрос: почему Штаты не могут согласиться с заявлениями Украины об использовании Россией энергоресурсов как геополитического оружия.

"Мы изучаем то, использует ли Россия энергетику, которая у нее имеется, <...> позитивным образом или же стремится использовать ее в качестве оружия", - цитирует дипломата ТАСС.

Блинкен указал, что если власти США удостоверятся, что действия Москвы совпадают с ее словами в области энергетики, это позволит "снизить обеспокоенность".