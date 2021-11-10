Аэропорт Владикавказа будет обрабатывать грузовые авиарейсы

Власти Северной Осети планируют создать в аэропорту Владикавказа грузовой терминал, - заявил глава республики Сергей Меняйло.

"У нас хорошо развита транспортная инфраструктура - есть железная дорога, автомобильные дороги, два пункта пропуска через госграницу: Верхний Зарамаг - это дорога в Южную Осетию, Верхний Ларс - граница с Грузией. Грузопоток через Верхний Ларс идет большой - в Турцию, Азербайджан, Армению, Иран", - цитирует его ТАСС.

Поэтому аэропорт республики может стать узловым, предоставляя комплексную транспортную услугу: воздушную, железнодорожную и автомобильную перевозку, - тем более, что взлетно-посадочная полоса воздушной гавани позволяет осуществлять авиагрузоперевозки.

"Владикавказ может стать логистическим хабом. Планы большие", - сказал руководитель республики.

Напомним, сегодня аэропорт Владикавказа занимает третье место по пассажиропотоку среди аэропортов Северо-Кавказского федерального округа. За девять месяцев 2021 года аэропорт обслужил свыше 520,2 тыс пассажиров, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период минувшего 2020 года.