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Известная азербайджанская пианистка Азиза Мустафазаде дала концерт в Стамбуле

Известная азербайджанская пианистка Азиза Мустафазаде дала концерт в Стамбуле

В Стамбуле состоялся в рамках празднования 30-летия независимости стран тюркского мира (Азербайджан, Туркменистан, Киргизия, Казахстан и Узбекистан) состоялся концерт известной азербайджанской джазовой исполнительницы и пианистки Азизы Мустафазаде.

Двухчасовое выступление прошло в концертном зале Джемаля Решита Рея (CRR) и вызвало интерес большого количества музыкантов.

В ходе концерта Мустафазаде исполнила всеми любимые песни из своего репертуара, включая Seher in Karabaq, Quiet Alone, Sarı Gelin и Uzun İnce Bir Yoldayim.

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