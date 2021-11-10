Армен Григорян: очень важно, что Армения сможет пользоваться железнодорожной инфраструктурой Азербайджана

В результате разблокировки транспортных коммуникаций на Южном Кавказе Армения сможет пользоваться железнодорожной инфраструктурой Азербайджана, и это очень важно, заявил секретарь Совбеза РА Армен Григорян в интервью Общественному телевидению.

"В настоящее время рабочая группа обсуждает вопрос доставки грузов по маршруту Ереван-Тбилиси-Баку, а оттуда или в Россию, или в другие страны", - цитирует его News.am.

Григорян заверил, что Ереван будет действовать в конструктивном ключе и работать над тем, чтобы трехсторонние заявления от 9 ноября и 11 января воплотились в жизнь, и Армения вышла из блокады.