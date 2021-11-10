Ввоз мяса в Узбекистан вырос почти на 30%

Узбекистан с начала города увеличил импорт мяса до 21 тыс тонн.

Согласно данным Госкомстата, в январе-сентябре 2021 года Узбекистан ввел 21 109 тонн мяса, что на 6 865 тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Главным поставщиком мяса стала Беларусь – 14 403 тонны, также мясо ввозилось из Казахстана – 3 220 тонн, Украины – 2 018 тонн, России - 559 тонн, Молдовы - 540 тонн.

Внутри республики с начала года было произведено 1,9 млн тонн мяса.