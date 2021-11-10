В Тбилиси открывается Международный фестиваль музыки барокко

Тбилисский Международный фестиваль музыки эпохи барокко стартует 10 ноября.

Фестиваль откроется концертом "Грузинская и европейская церковная музыка" на малой сцене Национального театра им. Ш. Руставели.

В этом году фестиваль проводится в седьмой раз, в программе выступления камерного оркестра "Симфониетта Грузии", ансамбля грузинской народной песни "Басиани", Тбилисского современного балета Георгия Алексидзе, а также итальянского певца Винченцо Капецутто, трио I Bassifondi и меццо-сопрано из Франции Натали Перез.

Фестиваль продлится по 8 декабря, все мероприятия пройдут при соблюдении действующих ковидных ограничений.