Новый самшитовый лес высадят в Адыгее

В Адыгее восстанавливают реликтовый самшитовый лес, сильно пострадавший от самшитовой огневки.

Саженцы высадят в Майкопском районе республики, подальше от территории, где был обнаружен вредитель. В рамках экологической акции "Сохраним корни" на территории Гузерипльского лесничества появятся 500 самшитов.

"Самшит уцелел со времен Ледникового периода, был особой гордостью и украшением зеленых массивов юга России. Но беда постигла древнейший реликт в 2013 году, когда в преддверии Олимпиады в Сочи вместе с посадочным материалом были завезены личинки самшитовой огневки. Буквально за год гусеницы вредителя полностью уничтожили тысячелетнее наследие", - пояснили организаторы экоакции, пишут "Кубанские новости". Саженцы, высаженные сегодня, станут взрослыми деревьями лишь через сотню лет - самшит растет крайне медленно.