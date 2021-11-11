Прославление террористов Арменией угрожает миру в регионе

В конце октября армянские СМИ сообщили, что член "Армянской секретной армии освобождения Армении" (АСАЛА) и "Бойцов за справедливость в отношении геноцида армян" (ДжСАГ), террорист Хампиг Сасунян экстрадирован в Армению из США. Как отмечает Eurasia Review, пока в марте 2021 года не было принято решение об его условно-досрочном освобождении, Сасунян отбывал пожизненное заключение в американской тюрьме за убийство генерального консула Турции Кемаля Арикана на перекрестке в Лос-Анджелесе в 1982 году.

Хотя Сасунян отрицал связи с ДжСАГ, известно, что эта организация финансировала его судебные издержки. В армянских социальных сетях новость об экстрадиции Сасуняна в Армению была встречена с радостью, поскольку он, наряду со многими другими членами АСАЛА и ДжСАГ, прославляется в Армении как национальный герой. И АСАЛА, и ДжСАГ официально признаны террористическими организациями во многих странах, включая Соединенные Штаты.

В результате террористических атак этих организаций в 22 городах мира погибли по меньшей мере 58 граждан Турции, в том числе 31 дипломат. Одним из самых громких терактов АСАЛА было нападение на аэропорт Эсенбога в Анкаре 7 августа 1982 года, когда террористы открыли огонь в зоне ожидания. Тогда девять человек погибли и более 80 получили ранения. Волна этих террористических атак достигла такого уровня, что 31 июля 1983 года Washington Post задалась вопросом: "Сколько еще турецких дипломатов погибнут от рук убийц-фанатиков из армянских террористических группировок? На этот вопрос есть один ответ: "Столько, сколько террористы смогут убить, не будучи пойманными".

Ни члены этих террористических групп, ни их сторонники из числа жителей Армении с тех пор не выразили сожаления по поводу убийства невинных людей. "Еще будучи в заключении, в интервью армянскому военному журналу Hay Zinvor Хампиг Сасунян заявил, что он – "солдат", а также выразил готовность воевать с армией Армении в Карабахе, то есть на территории Азербайджана, в то время находившейся под оккупацией, что свидетельствует о том, что он террорист, который не исправился", - сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя освобождение Сасуняна. "Турция осуждает решение властей США по делу Сасуняна. Считаем этот шаг серьезной ошибкой, направленной на поощрение терроризма", - говорится в письменном заявлении официального представителя МИД Турции Танжу Бильгича.

Несмотря на такую реакцию, армянские власти и общество не переставали рассматривать членов этих групп как национальных героев, называя в честь них улицы, школы и другие учреждения, возводя памятники в их "честь". Хотя некоторые армяне возражали против прославления Сасуняна как "национального героя", в целом в армянских социальных сетях новость встретили с радостью. Например, базирующаяся в США организация армянской диаспоры "Армянская молодежная федерация" сообщила в Twitter, что "армянский герой Хампиг Сасунян свободен и находится на родине".

Прославление терактов Сасуняна не первый подобный случай для Армении. Например, одного из лидеров АСАЛА Монте Мелконяна армянские националисты прославляют за убийство турецких дипломатов и за то, что его участие в войне с Азербайджаном. В 1980 году Мелконян убил турецкого дипломата и его 14-летнюю дочь в Афинах. После освобождения из французской тюрьмы Мелконян отправился в Армению и присоединился к проводимой его страной этнической чистке в Карабахском регионе Азербайджана. Он лично участвовал в зверствах против мирного населения Азербайджана, крупнейшее из которых произошло в Ходжалы в 1992 году. С момента обретения Арменией независимости в начале 1990-х годов в его честь были возведены монументы, названы образовательные учреждения и благотворительный фонд. На кладбище, где он похоронен, построен посвященный АСАЛА мемориал.

Варужан Карапетян, который руководил деятельностью АСАЛА во Франции, был встречен в Армении как национальный герой после того, как провел почти 20 лет во французской тюрьме за взрыв бомбы в парижском аэропорту Орли. Восемь жертв теракта оказались не только турецкими дипломатами: кроме двух граждан Турции, в результате этого инцидента погибли четыре француза, один американец и один швед. Но это не помешало армянским политикам и интеллектуалам вести кампанию за его досрочное освобождение и героизировать его на самом высоком уровне.

Прославление таких террористов как Сасунян, Мелконян и Карапетян, убивавших ни в чем не повинных мирных жителей, включая детей, оправдывает и узаконивает террористическую тактику в преследовании предполагаемых национальных интересов и побуждает следующие поколения армян последовать их примеру. К сожалению, сторонникам этих экстремистских групп не хватило трагедий, пережитых армянами и азербайджанцами за последние десятилетия, чтобы понять, что насилие порождает еще большее насилие и еще большие трагедии. На фоне усилий по поддержанию мира после окончания 44-дневной войны Армении пора отказаться от кровопролитного прошлого и воспользоваться историческим шансом на мирное будущее.