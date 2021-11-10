В Дагестане восстановили подачу электроэнергии

Аварийно-восстановительные работы в Дагестане, где из-за непогоды лишились света более 100 тыс человек, завершены, сообщает пресс-служба "Россети Северный Кавказ".

"К 20:35 по московскому времени завершены восстановительные мероприятия на энергообъектах компании, работа которых была нарушена сегодня из-за дождя и сильного ветра с порывами до 25 м/с", - сказано в сообщении

В компании отметили, что энергетики продолжают дежурство и повышенный контроль за состоянием энергообъектов.

Ранее сообщалось, что сильный ветер с порывами до 28 м/с лишил около 120 жителей Махачкалы, Сергокалинского, Карабудахкентского, Дербентского, Кизлярского, Новолакского, Буйнакского и Магарамкентского районов электричества.