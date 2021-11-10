На теле Саакашвили нашли повреждения

Личный врач бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что обнаружил повреждения на его теле во время осмотра.

"Сейчас ему проводят медицинские исследования, которые не завершены. Я вышел раньше, так как закончил дела. Ему проводят внешний осмотр. Есть повреждения, какие, я не буду говорить. Я видел повреждения на разных частях тела", - цитирует Кипшидзе Sputnik Грузия.

Врач подчеркнул, что Саакашвили продолжает отказываться от медикаментов, но дал согласие на сдачу анализов.

"Мы взяли анализы, и часть из данных ухудшились, как и ожидалось. Тут он не проходит лечение, его состояние нехорошее, и так продолжаться не может", - добавил он.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 8 ноября его перевезли в больницу при тюрьме в Глдани.