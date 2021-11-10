Джейхун Байрамов: Баку и ЮНЕСКО активно ведут диалог по технической миссии на освобожденные земли

Азербайджан и ЮНЕСКО ведут активный диалог для осуществления технической миссии на деоккупированные территории, заявил глава МИД АР Джейхун Байрамов в ходе выступления на дебатах по общей политике на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

"Азербайджан хочет сотрудничать с ЮНЕСКО в процессе постконфликтной реабилитации. В течение месяцев после окончания конфликта Азербайджан и ЮНЕСКО активно ведут диалог с целью организации технической миссии на освобожденные территории", - пояснил дипломат.

Министр отметил, что уже достигнуты договоренности по ряду сложных технических, юридических и политических аспектов, они гарантируют эффективность и независимость миссии.

Байрамов также заявил, что оценка беспрецедентного ущерба, нанесенного оккупантами культурному наследию Азербайджана, - это приоритетом для правительства.

"Мы готовы принять независимую техническую миссию как можно скорее", - подчеркнул глава МИД АР.

Он выразил сожаление в связи с тем, что Ереван пытается помешать реализации этих планов и стремится политизировать миссию, что ставит препятствия для успешного ее выполнения.

"Армения не должна вмешиваться в этот процесс и должна положить конец эксплуатации организации в своих политических целях", - указал Байрамов.