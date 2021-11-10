Замы глав Минэнерго России и США обсудили стабилизацию нефтяного рынка
Заместитель Минэнерго России Павел Сорокин встретился с американским коллегой Дэвидом Турком на площадке Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, такое сообщение опубликовано на сайте российского ведомства.
Чиновники рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества на мировом энергетическом рынке.
"В ходе встречи было затронуто многостороннее взаимодействие в рамках G20 по дальнейшей стабилизации мирового нефтяного рынка", - пояснили в Минэнерго РФ.
Помимо этого, Сорокин и Турк провели обмен мнениями по ряду актуальных вопросов климатической повестки.