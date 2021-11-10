Замы глав Минэнерго России и США обсудили стабилизацию нефтяного рынка

Заместитель Минэнерго России Павел Сорокин встретился с американским коллегой Дэвидом Турком на площадке Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, такое сообщение опубликовано на сайте российского ведомства.

Чиновники рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества на мировом энергетическом рынке.

"В ходе встречи было затронуто многостороннее взаимодействие в рамках G20 по дальнейшей стабилизации мирового нефтяного рынка", - пояснили в Минэнерго РФ.

Помимо этого, Сорокин и Турк провели обмен мнениями по ряду актуальных вопросов климатической повестки.