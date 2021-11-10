Зеленский прокомментировал ситуацию с беженцами на границе

Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что миграционный кризис на границе Беларуси и Польши не повлияет на въезд белорусов в Украину.

"Сегодня прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны. Первым вопросом было усиление нашей государственной границы из-за ситуации в Беларуси. Хочу отметить, это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Беларуси", - написал он.

Глава государства отметил, что Украина готова к решению и преодолению миграционных вызовов и угроз.