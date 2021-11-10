Кадыров vs Симоньян

После очередного инцидента в Москве с участием россиян разных национальностей, который некоторое СМИ пытались использовать для разжигания межнациональной розни, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале пост, изобилующий высказываниями, неприемлемыми не только для главреда государственного средства массовой информации, но и для любого жителя межнациональной и межконфессиональной страны.

В частности, было публично заявлено, что "все эти "приезжие" и "лица кавказской национальности" допрыгаются…"; "вам покажут, кто в этом доме хозяин". Маргарите Симоньян ответил глава Чечни Рамзан Кадыров, который был не менее жесток, но более конструктивен. Собственно, Кадыров выразил мнение большинства здравомыслящих людей, которым давно осточертели попытки навешивания ярлыков и стравливания людей по национальному признаку.

Действительно, почему практика получения достоверной информации отошла у Симоньян на второй план, а на первый вышел хайп? Ради увеличения числа просмотров или это осознанная провокация? Кадыров обратился к администрации президента РФ, Госдуме, правозащитникам и всем, кому не наплевать на будущее страны с просьбой остановить не позволять задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян. По его словам, в стране действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова. "К этому давно пора подключить спецслужбы. Зачинщиков и провокаторов не трудно найти, но это нужно сделать до тех пор, пока их не найдет оскорбленный ими до предела человек и не совершит преступление, защищая свою честь и достоинство. Но это уже будет новый круг разжигания межнациональной розни между гражданами одной страны, и станет только хуже", - полагает Кадыров.

О его правоте свидетельствует еще и тот факт, что под большинством статей и видеоматериалов на эту тему люди с русскими, кавказскими и другими именами выступают по сути с единых позиций. Вот лишь несколько комментариев:

"Насчет иностранных агентов Кадыров правду сказал. Складывается такое мнение, что некоторые журналисты осознанно стравливают народы, прикрываясь лжепатриотизмом. Не надо людям мозги пудрить".

"У преступников нет нации, на то они и преступники. Надо наказывать и сажать, а не рекламировать, какой они нации и их происхождение. Кадыров прав на все сто".

"Если свобода слова, тогда всех, кто нарушает законы надо указывать какой они национальности, а так получается живем в одной стране, а чувствуем себя, как в чужой. Двойные стандарты! Нарушил закон, судите по закону, а не по национальности, а не то это как вирус распространиться по всей России, в конечном счете от России нечего не останется, и не о каком единстве и речи не будет".

"У Симонян, видимо действительно была точная информация о национальной принадлежности лиц, совершивших данное преступление. Теперь понятно, чем вызвана столь бурная и мгновенная реакция, с применением "собирательного образа"".

"Пока следствие и суд не решит кто виноват, пресса должна быть нейтральной.”

"Россия - многонациональное государство; и если называют кавказцев, то надо называть национальность и других нарушителей. Уверен, что их будет значительно больше".