Перепись населения завершилась в Чечне

Глава общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов объявил о досрочном завершении в республике переписи населения.

Он отметил, что для проведения акции республиканским штабом было организовано 457 участков и задействован 2741 переписчик. По его словам, благодаря разъяснительной работе волонтеров, лидеров мнений и политиков Чечня первой в России завершила перепись населения.

"В этом году в опросниках сохранились пункты из прошлых лет — пол, возраст, гражданство, родной язык, национальность и другие, а также появились новые. Для создания объёмной картины переписчики интересовались, на какие средства живут люди", — приводит слова Денильханова "Аргументы и факты".