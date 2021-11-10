Учения по борьбе со смертельным штаммом коронавируса стартуют завтра в Израиле

В Израиле завтра пройдут первые в мире национальные учения по борьбе с распространением Covid-19, во время которых власти проверят готовность к потенциальной вспышке нового летального штамма COVID-19. Такое сообщение распространила канцелярия премьер-министра страны, которые будет руководить ими.

"Учения будут проводиться в формате командно-штабной игры", - цитирует его ТАСС.

К ним присоединится руководство заинтересованных министерств и ведомств, участники отработают меры реагирования на возникновение нового летального вида коронавируса.

По итогам учений будет оценена работа на министерских и межведомственном уровнях и даны рекомендации.