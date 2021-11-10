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Современный сквер откроется в конце ноября в отдаленном районе Астрахани

сайт администрации Ставрополя
сайт администрации Ставрополя

Новый благоустроенный сквер откроют в Астрахани на ул. Коноваловав микрорайоне АЦЦК. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Зона отдыха заработает в конце ноября, детей там будут ждать игровые площадки, жителей разных возрастов - зоны воркаута и качели.

Глава города Мария Пермякова пояснила, что создатели парка ориентировались на лучшие образцы, существующие в других городах.
На сегодня рабочим остается только уложить газон, посадку деревьев отложили до весны.

Реконструкция сквера проводится в рамках нацпрограммы "Формирование комфортной городской среды".

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