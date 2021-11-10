Кубань серьезно нарастит площадь виноградников края

Аграрии Кубани, крупнейшего в России региона по выращиванию винограда, планируют в ближайшее десятилетие увеличить площади под виноградниками на 50 тыс га, - сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Сейчас площади кубанских виноградников превышают 28,3 тыс га и расположены в Темрюкском, Крымском, Ейском районах, а также в Анапе, Геленджике и Новороссийске. В ближайшие три года правительство РФ выделит почти 7,5 млрд рублей на стимулирование отраслей виноградарства и виноделия, эти средства пойдут на покупку посадочного материала, закладку и уход за виноградниками, установку шпалерной системы, организацию питомников и другие мероприятия.

"Для нас важна такая поддержка, так как виноградарство является приоритетом сельскохозяйственной политики региона. Субсидии пойдут в первую очередь на закладку молодых саженцев. Мы в ближайшие 10-15 лет используем под виноградники дополнительно 50 тыс га земли, что позволит кратно увеличить урожай и, соответственно, производство кубанского вина", - рассказал глава края, передает "Интерфакс".

Напомним, власти Кубани провели инвентаризацию сельхозземель, определив по ее итогам, что площади виноградопригодных земель выросли в 1,8 раза - до 50 тыс га, и приняли решение использовать их исключительно по прямому предназначению. Сейчас доля Краснодарского края в общероссийском объеме собранного винограда приближается к 40%.