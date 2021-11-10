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В Казахстан прибыла первая партия Pfizer

В Казахстан прибыла первая партия Pfizer

Первая партия противокоронавирусной вакцины Pfizer доставлена в Казахстан, сообщает пресс-служба Минздрава.

Напомним, что в рамках соглашения, подписанного ранее, республика получила 4 млн доз препарата.

В ведомстве отметили, что "СК-Фармация" распределит вакцину по регионам. Для жителей Казахстана она станет доступна в ближайшее время.

В Минздраве добавили, что препаратом будут вакцинировать подростков в возрасте 12-18 лет, а также беременных и кормящих женщин.

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