В Казахстан прибыла первая партия Pfizer

Первая партия противокоронавирусной вакцины Pfizer доставлена в Казахстан, сообщает пресс-служба Минздрава.

Напомним, что в рамках соглашения, подписанного ранее, республика получила 4 млн доз препарата.

В ведомстве отметили, что "СК-Фармация" распределит вакцину по регионам. Для жителей Казахстана она станет доступна в ближайшее время.

В Минздраве добавили, что препаратом будут вакцинировать подростков в возрасте 12-18 лет, а также беременных и кормящих женщин.