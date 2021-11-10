Ветер лишил электричества 120 тысяч человек в Дагестане

Непогода оставила без света 120 тыс жителей Дагестана, об это сообщается на официальной странице Минэнерго республики в Instagram.

"Из-за сильного ветра с порывами до 28 м/с без энергоснабжения оставались 120 тыс человек", - заявили в ведомстве.

На данный момент технологические нарушения в электросетях, связанные с резким ухудшением погоды, ликвидированы, к 19:00 удалось запитать большую часть потребителей.

На момент написания этой новости света нет у 13 тыс человек в Дербентском и Магарамкентском районах.

Энергетики продолжают работы по восстановлению энергоснабжения.