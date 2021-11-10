В Германии назвали "Северный поток-2" гениальным проектом

Читатели немецкого издания Süddeutsche Zeitung не согласились с мнением обозревателя газеты Штефана Корнелиуса, который в своей статье призвал руководство Германии "заморозить" газопровод "Северный поток-2".

Он заявил, что правительство этой страны должно "разделить владельца газа и оператора сети". По его мнению, это поможет избавиться от "российской газовой зависимости".

"Северный поток — 2" — гениальный проект для остро необходимой энергетической безопасности, экологичный, рассчитанный на многие годы, обходящийся без каких-то посредников между поставщиком и клиентом, но с момента появления он подвергается нападкам со стороны тех, кто действует против сближения Германии и России", — отметил комментатор muenchnerkindl.

Пользователь Karl Ranseier подчеркнул, что единственные, кто не в восторге от СП-2, являются США и старые приверженцы холодной войны. "Американцы предпочли бы продавать нам свой дорогой сланцевый газ, добываемый к тому же очень вредным для природы методом", - добавил он.

Ранее член бундестага прошлого созыва от партии "Левые" Клаус Эрнст призвал запустить "Северный поток-2" как можно скорее, поскольку "немецкие потребители газа ощущают острую необходимость" в этом.