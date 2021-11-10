Ереван: на дороге Герус-Кафан к полуночи появятся азербайджанские и армянские таможенные посты

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что армянская и азербайджанская стороны в полночь разместят таможенные посты на автодороге Герус - Кафан.

В интервью Общественному телевидению он сказал, что сегодня Баку известил Ереван: с 24:00 по местному времени (23:00 мск) на участках автодороги Герус-Кафан будет вестись пограничный и таможенный контроль - там появятся таможенные пункты.

Григорян отметил, что армянская сторона в качестве ответной меры также установит таможенные и пограничные пункты, соответствующие работы уже ведутся.