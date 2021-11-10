Главная » Новости
Азербайджан Иран

Ереван: на дороге Герус-Кафан к полуночи появятся азербайджанские и армянские таможенные посты

Ереван: на дороге Герус-Кафан к полуночи появятся азербайджанские и армянские таможенные посты

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что армянская и азербайджанская стороны в полночь разместят таможенные посты на автодороге Герус - Кафан.

В интервью Общественному телевидению он сказал, что сегодня Баку известил Ереван: с 24:00 по местному времени (23:00 мск) на участках автодороги Герус-Кафан будет вестись пограничный и таможенный контроль - там появятся таможенные пункты.

Григорян отметил, что армянская сторона в качестве ответной меры  также установит таможенные и пограничные пункты, соответствующие работы уже ведутся.

520 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!