ЕНД обещает не проводить митинги у гражданской больницы с Саакашвили

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" дала обещание не проводить митинги у гражданской клиники, куда могли бы доставить ее лидера, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Такое заявление опубликовано на странице движения в Facebook.

"Единое национальное движение" и ее руководство берет полную ответственность за то, что протестные акции не будут устраиваться во дворе или около той больницы, куда доставят Саакашвили", - цитирует его ТАСС.

В ЕНД пояснили, что будут проводить мирные акции протеста в разных местах, но в случае перевода экс-главы государства в альтернативную больницу протестных мероприятий рядом или неподалеку не будет во избежание провокаций.