Турция продлила пребывание своих военных в Азербайджане

Парламент Турции принял законопроект о продлении на один мандата на пребывание турецких военных.

В Анкаре напомнили о важности продления работы совместного российско-турецкого мониторингового центра в Агдаме, который "вносит вклад в безопасность и формирование атмосферы доверия между сторонами", сообщает РИА Новости.

Подчеркивается, что срок продления миссии военных Турции в Азербайджане с 17 ноября.

Напомним, что турецкий парламент одобрил указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан 17 ноября 2020 года. Согласно документу, они могли находиться в Азербайджане в течение одного года.