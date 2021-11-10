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МИД Германии призвал Баку и Ереван активизировать послевоенное урегулирование

МИД Германии призвал Баку и Ереван активизировать послевоенное урегулирование

Руководитель отдела МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Матиас Лютенберг призвал Баку и Ереван активизировать усилия по послевоенному урегулированию. Соответствующее сообщение он оставил на своей странице в Twitter к годовщине подписания трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России.

Немецкий дипломат заявил, что Берлин, "спустя год после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года", призывает Азербайджана и Армению "полностью соблюдать прекращение огня и активизировать усилия" для прочного послевоенного урегулирования "в интересах народов обеих стран".

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