В 2022 году Азербайджан потратит 4,5 млрд манатов на оборону и безопасность страны

Расходы на оборону и безопасность Азербайджане в 2022 году составят 4,5 млрд манатов (15% от общей суммы расходов бюджета).

Как отметил глава министерства финансов республики Самир Шарифов, важными направлениями госрасходов являются укрепление обороноспособности, усиление безопасности, возведение войсковых частей на освобожденных территориях и надежная охрана государственной границы.

Подчеркивается, что 500 млн манат будет выделено на обновление арсенала вооружений, а сумма расходов специального оборонного назначения составит 2,1 млрд манатов.