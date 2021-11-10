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Марионетки Еревана вооружают "мирных" сепаратистов на азербайджанских землях?

Марионетки Еревана вооружают &quot;мирных&quot; сепаратистов на азербайджанских землях?

Армянский политик Араик Арутюнян, играющий роль руководителя фейкового сепаратистского режима в зоне ответственности российских миротворцев, сегодня заявил о планах по вооружению "мирного населения", то есть сепаратистов и незаконных переселенцев, на азербайджанских территориях.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

В нем Арутюнян перечислил, чем занимаются марионетки Еревана в данный момент.

Первый пункт гласит: "Изменения, вносимые в Закон "Об оружии", расширят спектр возможностей приобретения оружия".

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