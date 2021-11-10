"Кешля" сменит название и прописку

С 2022 года азербайджанский футбольный клуб "Кешля" будет переименован в "Шамахы". Соответствующее решение было принято на собрании Наблюдательного совета клуба.

Свои домашние матчи команда будет проводить на Городском стадионе Шамахы. Для того, чтобы "Шамахы" официально считался правопреемником "Кешли", Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и клуб обратятся в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), и только после получения положительного ответа будут осуществлены изменения.

Команды младших возрастов и академия "Кешли" будут находиться в Баку до конца следующего года, передает Azerisport.com.

Напомним, ранее АФФА обсудила с руководством "Кешли" вопрос эксплуатации Городского стадиона Шамахы. В АФФА предложили клубу сменить название на "Шамахы" с целью поддержки развития футбола в регионах, эффективного и постоянного использования стадиона, а также повышения интереса болельщиков.