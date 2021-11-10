Пронзительное фото ветерана Карабахской войны, скорбящего о павших товарищах, распространилось в соцсетях

Пользователи социальных сетей делятся пронзительной фотографией, на которой запечатлен молодой ветеран Отечественной войны Азербайджана.

На снимке мужчина в военной форме вместе с девушкой едет в метро, они держат на коленях плакаты с фотографиями шехидов Карабахской войны.

Ветеран с грустью вспоминает друзей и товарищей, погибших за освобождение родных земель. Глядя на лица молодых людей, зритель понимает, что Победа Азербайджана в 44-дневной войне - это победа со слезами на глазах.

Напомним, на протяжении более чем 30 лет Минская группа ОБСЕ занималась лишь имитацией мирных переговоров по нагорно-карабахскому конфликту, а немногочисленные договоренности о его мирном урегулировании, отраженные в документах, отказывались подписывать представители "карабахского клана", руководители партии войны Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а затем и Никол Пашинян. Именно они не оставили другого, кроме военного, пути решения вопроса, и именно на них лежит ответственность за все потерянные жизни.