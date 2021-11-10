В Москве ожидается ледяной дождь

Москву ближайшей ночью накроют ледяные дожди, которые затронут юго-запад и северо-запад столицы, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он также отметил, что к полуночи в городе ожидается снег, усиление ветра и метель с кратковременным ухудшением видимости.

"В предстоящую ночь через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего к полуночи в Москве начнется умеренный снегопад, усилится ветер, закружит метель с кратковременным ухудшением видимости до нескольких километров. При этом атмосфера "перевернется с ног на голову". В то время, когда у земли воздух успеет остыть до 0 - минус 2, то на высоте, в слое от 1 до 2 км, сформируется "линза" тепла с температурой воздуха до плюс 1-3", - приводит слова Тишковца РИА Новости.

По словам метеоролога, в такой ситуации осадки твердой фазы перейдут в переохлажденный дождь, который при соприкосновении с холодной поверхностью покроет предметы тонким слоем льда.

"Небольшая зона ледяного дождя будет смещаться с запада на восток и в 0:00 зацепит восток Смоленщины Гагаринского района, в 2:00 накроет запад, северо-запад и север Подмосковья, а в 3-4 часа ночи может зацепить отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы, где вместе с переохлажденными осадками будет выпадать ледяная крупа. Возникновение гололеда наиболее вероятно на эстакадах, мостах, путепроводах, съездах и подъемах, поэтому на движение по ним в ночное время автовладельцам стоит обращать особое внимание", - подчеркнул он.

При этом синоптик добавил, что утром столбики термометров поднимутся до слабоположительных значений.