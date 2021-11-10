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Колледж по подготовке кадров в сфере туризма появится в Дагестане

Колледж по подготовке кадров в сфере туризма появится в Дагестане

Министр туризма Дагестана Эмин Мерданов сообщил о скором открытии колледжа для подготовки работников сферы туризма и народных художественных промыслов.

"Сейчас ведем работу по созданию профильного колледжа при министерстве. В нем будет вестись обучения по специальностям, связанным со всеми основными направлениями туризма, а также НХП", – цитирует главу ведомства ТАСС.

По словам министра, выпускники колледжа получат среднее специальное образование.

Мерданов также напомнил, что в некоторых вузах республики уже имеются направления обучения, которые связаны с туризмом. Также в регионе функционирует филиал Российского государственного университета туризма и сервиса.

Стоит добавить, что открытие нового образовательного учреждения запланировано на 2022 год.

 

 

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