Оверчук и Баркиндо провели переговоры в Глазго

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на полях 26-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата провел переговоры с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. Такое сообщение опубликовано на сайте кабмина.

Участники встречи рассмотрели широкий спектр вопросов, связанных с климатической повесткой и энергопереходом. "Подчеркнута важная роль сотрудничества России и стран ОПЕК+ в вопросе стабилизации мирового нефтяного рынка на протяжении последних пяти лет, а также большой потенциал для расширения сферы взаимодействия", - поясняется в сообщении.

Кроме того, Оверчук и Баркиндо провели обмен мнениями о значимости поддержания на стабильном уровне предложения на рынке энергоресурсов, а также о важности обеспечения потребителей топливом по доступным ценам. Вице-премьер РФ и генсек ОПЕК отметили большой потенциал в области технологической кооперации между государствами ОПЕК+ и Россией.