Главная » Новости
Азербайджан Иран

В Казахстане охота на птиц завершилась гибелью школьника

В Казахстане охота на птиц завершилась гибелью школьника

В Жамбылской области Казахстана во время охоты на птиц погиб 14-летний подросток, сообщае пресс-служба департамента полиции региона.

Новость о несчастном случае поступила в отдел Меркенского района из центральной районной больницы. Несовершеннолетний житель села Тескентоган был застрелен из пневматического оружия.

Полицией было установлено, что мальчик втайне от родителей взял ружье и вместе с товарищем пошел на охоту, во время которой и получил смертельное ранение.

В настоящее время полицейские проводят расследование с целью установления и изучения всех обстоятельств трагедии.

1460 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!