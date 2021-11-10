Православный храм открыли в российском военном городке под азербайджанским Ханкенди

На азербайджанских территориях, где временно дислоцированы российские миротворцы, в российском военном городке под Ханкенди в честь первой годовщины со дня ввода миротворческого контингента в регион был открыт первый русский православный храм, сообщается на сайте Минобороны России.

В торжественной церемонии участвовали заместитель командующего войсками Южного военного округа Рустам Мурадов и командующий миротворческим контингентом РФ на азербайджанских землях Геннадий Анашкин.

После открытия в храме был совершен молебен.

Кроме того, Мурадов и Анашкин там же открыли Аллею российской славы: на ней установлены бюсты 10 выдающихся деятелей истории и культуры России - Александра Невского, Дениса Давыдова, Михаила Лермонтова, Гавриила Державина, Александра Пушкина, Николая Карамзина, Льва Толстого, Антона Чехова, Василия Шукшина и Михаила Шолохова.