Пенсионерка, нарушившая ПДД, погибла в ДТП в Дагестане (ФОТО)
Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Ногайском районе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.
Накануне, примерно в 18:15, на 70-м километре автодороги "Кизляр - Терекли-Мектеб", 39-летний местный житель, будучи за рулем "ВАЗ-217050", ехал со стороны Кизляра в сторону Ставрополья и сбил пешехода - 80-летнюю жительницу села Терекли-Мектеб, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате пенсионерка получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась на месте аварии.
По факту собран материал для вынесения процессуального решения.