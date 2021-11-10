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Пенсионерка, нарушившая ПДД, погибла в ДТП в Дагестане (ФОТО)

МВД Дагестана
МВД Дагестана

Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Ногайском районе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне, примерно в 18:15, на 70-м километре автодороги "Кизляр - Терекли-Мектеб", 39-летний местный житель, будучи за рулем "ВАЗ-217050", ехал со стороны Кизляра в сторону Ставрополья и сбил пешехода - 80-летнюю жительницу села Терекли-Мектеб, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате пенсионерка получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась на месте аварии.

По факту собран материал для вынесения процессуального решения.

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