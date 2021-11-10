Ковидный госпиталь завершит работу в ледовом дворце в Алматы

Глава Алматы Бакытжан Сагинтаев объявил о завершении работы госпиталя для больных коронавирусом в ледовом дворце "Халык Арена".

"В связи со снижением количества суточной регистрации заболеваний коронавирусной инфекции сокращаются койко-места в инфекционных стационарах третьего эшелона. В том числе прекращается работа ковидного госпиталя в спорткомплексе Halyk Arena. Планируется в следующем месяце вернуть его к прежнему режиму работы по основному профилю", - цитирует Сагинтаева Sputnik Казахстан.

В сентябре текущего года сообщалось, что работа госпиталя на "Халык Арене" была временно приостановлена в связи со снижением количества зараженных коронавирусом.